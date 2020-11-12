Источники: в Москве в госизмене заподозрили сотрудника "Аэрофлота"

Арестованный в Москве по подозрению в госизмене россиянин Дмитрий Федоткин работал представителем "Аэрофлота" в Великобритании.

Об этом в четверг сообщили со ссылкой на источники российские информагентства. В частности, ТАСС ссылалось на источник, близкий к органам следствия. Он рассказал, что Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России британской разведслужбе. "При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признаёт. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба авиакомпании позднее заявила, что не располагает информацией об аресте за госизмену своего сотрудника в Великобритании.

Об аресте Дмитрия Федоткина Лефортовским судом Москвы сообщалось в среду. Россиянин заключён под стражу до 10 января. Подробностей о подозреваемом не приводилось. В случае признания вины ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.