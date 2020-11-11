В Москве на два месяца арестован подозреваемый в госизмене

Суд в Москве арестовал на два месяца россиянина Дмитрия Федоткина, которого подозревают в государственной измене.

Он заключён под стражу до 10 января, сообщили в среду в Лефортовском суде.

Фабула расследования и кто такой Дмитрий Федоткин – неизвестно, поскольку материалы уголовного дела засекречены, отмечает "Интерфакс". По вменяемой статье арестованному грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.

"МБХ медиа" недавно писало о том, что в России число осуждённых по обвинениям в госизмене, шпионаже и экстремизме выросло с 2003-го года почти в десять раз. В публикации издание ссылалось на данные судебного департамента при Верховном суде.