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Общество

В Петербурге сорвано открытие ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок"

В Петербурге сорвано открытие ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок"
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В Петербурге сорвано открытие ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок"

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В Петербурге перед открытием XIII ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" в здание, где должно было пройти мероприятие, пришли сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении полиции. Они потребовали покинуть помещение для "проверки возможного нарушения законодательства". Организаторы утверждают, что выполнили все санитарно-эпидемиологические требования властей. За несколько дней до начала фестиваля полицейские уже проводили проверку по жалобе депутата Госдумы Виталия Милонова. Журналист Ренат Давлетгильдеев сообщил "Медиазоне", что кроме полиции и Роспотребнадзора пришли около 10 человек в масках, которые выкрикивали "гомофобные лозунги".

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