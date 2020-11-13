В Томске во время совещания задержан мэр города Иван Кляйн

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в пятницу утром прямо во время совещания. Его вывели из здания мэрии в наручниках, подтвердили редакции Сибирь.Реалии в канцелярии администрации города, отказавшись уточнить, прошли ли в мэрии обыски. В Telegram-канале "Милый Томск имени Козловской" опубликовали фотографию с изображением Ивана Кляйна, за спиной которого стоят два сотрудника ФСБ в масках.
В чем именно подозревают Кляйна пока неизвестно, в Следственном комитете по Томской области отказались прокомментировать "следственные действия в мэрии", отметив, что готовят пресс-релиз по этому поводу.
- 61-летний Кляйн возглавляет администрацию Томска с 2013 года. До своего избрания мэром он руководил "Томским пивом", являющимся одним из крупнейших региональных пивоваренных предприятий.
- Ранее уже были осуждены два предыдущих мэра Томска - Александр Макаров и Николай Николайчук. Макарова арестовали в октябре 2006 года, спустя 4 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статьям о злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки. В июне 2016 года он досрочно вышел на свободу. Николайчука в 2015 году приговорили к 4 годам условно по статье о халатности.
- В июле 2020 года заместитель мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан по обвинению в получении взятки.
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