В Томске во время совещания задержан мэр города Иван Кляйн

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в пятницу утром прямо во время совещания. Его вывели из здания мэрии в наручниках, подтвердили редакции Сибирь.Реалии в канцелярии администрации города, отказавшись уточнить, прошли ли в мэрии обыски. В Telegram-канале "Милый Томск имени Козловской" опубликовали фотографию с изображением Ивана Кляйна, за спиной которого стоят два сотрудника ФСБ в масках.

В чем именно подозревают Кляйна пока неизвестно, в Следственном комитете по Томской области отказались прокомментировать "следственные действия в мэрии", отметив, что готовят пресс-релиз по этому поводу.