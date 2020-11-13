Слова посла Азербайджана о сбитом Ми-24 раскритиковали в Москве и Баку

Официальные лица в Москве и Баку подвергли критике высказывания посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы о сбитом 9 ноября над Арменией российском вертолёте Ми-24.

Вертолёт был сбит азербайджанскими военными, что вскоре после катастрофы признал официальный Баку. В интервью РБК, опубликованном в среду, посол высказался о катастрофе, в которой погибли два российских офицера, так: "Это трагическая случайность, но знаете, как говорят: на войне как на войне, всякое может быть". Он подчеркнул готовность Азербайджана выплатить России компенсации, но ещё раз добавил: "В такой обстановке всякое может случиться".

Вертолёт был сбит ещё до подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, однако далеко от района боевых действий – на границе Армении с азербайджанской Нахичеванской республикой.

В четверг российское агентство "РИА Новости" опубликовало комментарий неназванного чиновника МИД России. "Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", – привело агентство слова представителя МИД, который также призвал Баку больше не позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом". Официально МИД при этом слова посла не комментировал.

Критике слова посла подвергли и в Баку. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что там их находят неуместными. Гаджиев раскритиковал и рассуждения посла о статусе Нагорного Карабаха (Бюльбюль оглы, в частности, утверждал, что подписанный документ о перемирии окончательно закрывает для Азербайджана "карабахский вопрос"). "Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", – приводит слова Гаджиева ТАСС.

Российский вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Вскоре после катастрофы Азербайджан заявил, что вертолёт был сбит по ошибке. Официальный Баку принёс извинения России за случившееся и пообещал выплатить компенсацию.​ Российский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что Москва позитивно оценивает "факт, что Баку незамедлительно признал свою вину", и выражается надежда, что виновные понесут ответственность.

Реакция российского МИДа вызвала критику ряда комментаторов в России, которые сочли её недостаточно жёсткой. В пятницу в интервью RT позицию Москвы попытался объяснить пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, "очень быстрая реакция" президента Азербайджана Ильхама Алиева, его готовность провести беспристрастное расследование и наказать виновных за крушение российского вертолета Ми-24 над территорией Армении позволили Москве принять извинения.

Накануне Следственный комитет России завёл в связи с катастрофой уголовное дело о нарушении правил полётов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.​