"Безумию Кремля нет пределов". Блогеры о санкциях РФ за Навального

Россия введет санкции против Германии и Франции в связи с отравлением Навального – в ответ на санкции, которые Германия и Франция ввели против нескольких российских чиновников. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров. В соцсетях потешаются, пытаясь представить себе, какими могли бы быть эти санкции. Версия, что пострадают, как обычно, россияне, тоже рассматривается.

Наталья Маршалкович

Камамбер и Тильзитер разъяснили еще в 2014 году. Но там много еще чего есть запретить

Олег Козырев

Лавров объявил о зеркальных санкциях против Франции и Германии из-за отравления Навального.

Отныне иностранных граждан в России тоже будут успешно вылечивать.

Отравили Навального, скорее всего, на борту самолета или уже в Германии, заявил глава МИД.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, констатируют в Сети.

Глеб Павловский

идиоты спешат с подарком Байдену // Россия приняла ответные санкции против руководства Германии и Франции как ответ на западные из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава МИД Сергей Лавров

Михаил Шнейдер

Россия ввела зеркальные санкции против Франции и Германии, которые стали ответом на санкции Евросоюза из-за отравления Алексея Навального.

И доколе Германия будет травить нашего Навального?

Сергей Медведев

МИД России уже второе десятилетие занимается грубым троллингом, но тут превзошел самое себя: объявить санкции против Германии и Франции за отравление ими Навального (в самолете или в берлинской клинике). То есть, конечно, понятно, кто громче всех кричит "держи вора!", но тут какой-то умопомрачительный кульбит мысли и дипломатии. Осталось объявить санкции против Великобритании за отравление Литвиненко и Скрипалей и против Нидерландов и Малайзии за катастрофу Боинга.

Татьяна Фельгенгауэр

Только ленивый не иронизировал над тем, что, судя по всему, виновными в отравлении Алексея Навального объявят соратников политика или его самого. Но российский МИД пошел дальше, и кажется не шутит: Лавров винит во всем Германию. Тем самым министр иностранных дел широко открывает двери в удивительный, перевернутый мир, в котором живут власти России. Этот мир хорошо знаком гражданам страны, и сегодня в него пытаются затянуть и "европейских партнеров".

Алексей Ушаровский

Геббельс был невинное дитя по сравнению с этим. Стыдно...

Станислав Белковский

Позиция Сергея Лаврова. Из Берлина вновь - как в 1930е гг - исходит угроза миру.

Владислав Иноземцев

Безумию Кремля и МИДа нет пределов

Николай Руденский

Травить, видно, будут — и честно предупреждают.

Обсуждают – и осуждают – и главу МИДа.

Федор Крашенинников

Уже много раз было сказано, но нельзя не повторить: по своему реальному положению в России Лавров окончательно сравнялся с участниками помойных ток-шоу. Просто еще одна говорящая голова, озвучивающая бредовые темники «немцы сами отправили Навального в самолете». Даже уже и не стыдно, потому что давно уже пофиг.

Илья Барабанов

За любой ситуацией надо наблюдать в динамике. Условно говоря, как за кофейником: важно снять турку вовремя с огня, пока она не залила всю плиту черт знает чем.

Когда в 2014-м году все вокруг полетело в известную пропасть, эксперты, журналисты и осведомленные источники-наблюдатели сходились в том, что, ок, руководство страны рубит очень странные дрова, но вот есть кадровый дипломат Сергей Викторович Лавров, который великий профессионал, умница, и все понимает.

Писали, что на протяжении того года он три, четыре или пять раз подавал в отставку, мол, не хочет иметь ничего общего со всем происходящим, но не отпускали, ведь заменить некем.

И вот приходит 2020-й год, министру уже 70 лет, скоро в любом случае на покой, у тебя в предшественниках Горчаков, Нессельроде, Чичерин с Литвиновым. Но человек выходит и несет на камеры про то, что Навального отравили то ли в самолете из Омска в Германию, то ли уже в Германии, то ли жена, то ли друзья.

Никакая новая «официальная» позиция Кремля по этому вопросу удивить меня уже не может, остается вопрос лишь о мотивации: вот ты уже пожилой и заслуженный человек, десятилетиями вкалывавший на свою репутацию, чтобы потом про тебя в учебниках истории писали и памятник стоял где-то рядом с Смоленской площадью, зачем под конец жизни брать и есть то, что обычно каналу «Россия» приносят для озвучивания? Правда, не могу понять.

Виктор Шендерович

В сегодняшнем заявлении главы МИДа - о том, что Навального отравили уже в самолете или в самой Германии - по-настоящему интересно только одно: что думает Лавров, когда остается один?

Спрашивает ли он у зеркала: за что мне это дерьмо? Почему я должен выглядеть таким мудаком? как получилось, что на старости лет я оказался на подхвате у этих убийц?

Или уже втянулся - и только усмехается, когда несет эту ересь, и вполне бодро, по-рабочему себя чувствует на своей должности?

Как вы думаете?

Алексей Беляков

Всегда интересно, что думает человек уровня Лаврова, когда готовится произнести такую ахинею? Например, "Я на посту, я служу Родине, я действую в ее интересах". Или проще? "Так, ща быстро говорю , потом, наконец, обед".

Александр Подрабинек

Для них это работа, ничего личного. По природе своей они не обязательно дураки и вовсе не злодеи. Дома они заботливые отцы и мужья, любят театр и даже, как Андропов, пишут стихи. Но на службе они абстрагируются от всего человеческого в себе и становятся функцией государства. Кстати, многие люди искусства ведут себя так же. Они готовы играть гадостную роль на сцене или в жизни, в телевизионной студии или на съемочной площадке, потому что считают это частью своей профессии. Или способом защиты своего любимого дела, и тогда они с трогательной жалостью чувствуют себя обреченной на подвиг жертвой.

Данила Гальперович

Я думаю, никаких таких рефлексов у него нет уже лет сорок примерно: он в разгар "холодной войны" назначение в советскую делегацию в ООН в Нью-Йорк получил, туда только самых проверенных брали. А через 10 лет после этого назначения слыл чуть ли не главным либералом в МИДе после Козырева. Очень пластичный человек.

Ирина Бороган

Советские дипломаты совершенно по-другому к этому относятся: мы осуществляем внешнюю политику государства, что президент решит, то и делаем. Такая работа. Не нравится -- не надо идти работать в МИД. При этом они уверены, что также обстоят дела в любой стране. Сто раз с ними разговаривала, всегда одно и то же. Лавров воспитан в этой же этике, то есть в ее полном отсутствии.

В то же время, по логике заявления министра, отравление все же было – и комментаторы намекают, что пора бы начать его расследовать. С другой стороны, непонятно, как эта версия согласуется с позицией МВД – это ведомство не так давно заявляло, что Навального отправил в кому приступ панкреатита.​

Андрей Мальгин

Лавров сейчас заявил, не моргнув глазом: "Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в Германии или при транспортировке".

Да, загадочное проникновение в тело...

А в тела Скрипалей эти вещества как проникли?

Сплошные загадки.

Николай Травкин

Сергей Лавров вышел из состояния самоизоляции и сегодня порадовал иностранных и российских журналистов общением.

В частности он сказал: «У нас есть все основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite."

Трудно не согласиться с Сергеем Викторовичем. Ведь, действительно, тело А.Навального перед погрузкой в самолёт было тщательно осмотрено и никаких повреждений обнаружено не было.

Олег Пшеничный

Поскольку у Лаврова «есть все основания полагать», что Навальный был отравлен в самолете или в Германии, так теперь значит, наконец, можно открыть уголовное дело об отравлении гражданина России!?

Бастрыкин, алё?

Михаил Соколов

Глава МИДа РФ Сергей Лавров сообщил, что "проникновение боевых отравляющих вешеств в организм Навального могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили".

"Панкреатит" от МВД уже забыт. Отравляющие вещества существуют и были применены. Какой прогресс!

А где же уголовное дело об отравлении гражданина России? Вместо него Лавров обещает "за Навального" санкции РФ против ФРГ и Франции.

Какой-то зашкаливающий уровень лжи. Театр путинского абсурда.

Министр Лавров, рассказывали, любитель сплава на рафте по горным рекам. Течение несет, он рулит и из водоворотов выгребает.

Правда, судя по нынешним делам, Лавров из реки давно приплыл в канализационный арык. Поднимает веслом брызги дерьма.

Надеюсь, что впереди у него поля отстоя...

Дарья Корнеева

рубрика "следите за руками"

Лавров про Навального:

"У России есть все основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику "Шарите"

восстанавливаем логику:

1. Навальному стало плохо в самолете, который экстренно сел в Омске. но местные врачи и минздрав говорили и продолжают, что это все что угодно, но не отравление. панкреатит, диета и тп. просто кома. Но российские медики все же на всякий случай дают противоядие.

Уголовного дела нет. Вещи Навального, которые были на нем и при нем, ему не возвращают. по каким-то причинам.

2. Семья пытается добиться транспортировки Навального в Германию. За ним присылают самолет, на борту которого находится, по версии Лаврова, боевое отравляющее вещество. И дальше, человека в состоянии комы от диеты уже на борту отравляют. И привозят отравленным в Германию и дальше сдают анализы в несколько независимых европейских лабораторий. Либо травят уже непосредственно в Шарите.

3. А какие именно есть основания у России, Сергей Викторович? Кто именно и какую информацию передал России? Это данные Ника и Майка? это блестящая работа СВР? Тогда дальше -- уголовное дело против тех, кто пытался отравить российского гражданина на территории другого государства ИЛИ провез боевое отравляющее вещество на борту самолета на территорию РФ.

ждем следующий шаг.

Бастрыкин? или еще одно интервью Нарышкина?

Алексей Венедиктов

«У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite», – заявил Сергей Лавров.

Опаньки.

Скорее всего, МИД получил наконец-то (или прочитал наконец-то) доклад ОЗХО по отравлению Навального и понял, что деться некуда. Тогда нужна срочно новая версия…

«Отравили в самолете или в клинике» – какая прелесть.

Но самолет не сжечь, как одежду Орхана Джемаля, клинику не разрушить, как дом Ипатьева – свидетельства будут.

Теперь надо требовать от Меркель открыть уголовное дело в Германии по попытке убийства гражданина России (можно без фамилии) и выразить готовность к сотрудничеству на основе Конвенции 1959 года.

И это все, на что способна Российская Федерация?

Слабовато, господа, слабовато…

И, наконец, как же в таком случае быть со спасителем Путиным?

Еще дальше зашел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: в интервью RT он заявил, что Навальный сам не заинтересован в раскрытии своего дела. Свести все кремлевское вранье воедино пытаются разве что оппозиционеры – например, Александр Рыклин в Republic:

...Картина покушения ⁠на Алексея Навального вырисовывается вполне четкая ⁠и ясная. В России он впал в кому из-за панкреатита и отказа от соблюдения ⁠диеты, но его ⁠удалось спасти благодаря самоотверженности и профессионализму отечественных ⁠медиков. Атака на политика ⁠с применением боевого нервно-паралитического ⁠вещества была проведена уже либо в самолете, либо в германской клинике «Шарите». Но Навальный все равно выжил. И тут в пользу версии Кремля работает заключение экспертов ОЗХО, которые утверждают, что, обнаруженное в крови политика вещество, – не вполне давно известный «Новичок», а его какая-то новая модификация. Что тоже прекрасно согласуется с предположением о «западном следе» – точно скопировать не смогли и сварили какую-то дрянь, которая даже не смогла добить человека, чье здоровье уже было подорвано приступом панкреатита. И в этой связи анонсирование Сергеем Лавровым санкций против Германии и Франции (впрочем, причем здесь Франция, не очень понятно) в связи с покушением на жизнь политика выглядит вполне логично. Россия не может позволить странам-членам НАТО травить всякой запрещенной гадостью собственных оппозиционеров.

Все это не мешает чиновникам и дальше отказывать в открытии уголовного дела, отмечает фактчекинговый телеграм-канал На самом деле нет:

Сергей Лавров утверждает, что Алексея Навального могли отравить в Германии, но в России нельзя возбудить по этому факту уголовное дело, потому что Германия не делится с ней результатами анализов. То, что есть доклад ОЗХО с результатом анализа, его не смущает.