Роскомнадзор, не сумев заблокировать Telegram, создал там канал

Роскомнадзор, отвечавший за блокировку в России мессенджера Telegram по решению суда, создал там свой канал. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в твиттере.

Первое сообщение на канале появилось 29 октября. Роскомнадзор продублировал там вышедший накануне пресс-релиз о "цензуре российских СМИ" в фейсбуке, твиттере и ютьюбе.

Мессенджер Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор по решению суда блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжал преимущественно стабильно работать в России.

В июне 2020 года ведомство объявило, что снимает требования о блокировке мессенджера, после того как его создатель Павел Дуров сообщил об "усовершенствовании методов обнаружения экстремистской пропаганды".