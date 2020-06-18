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Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram

Роскомнадзор объявил о том, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно тексту сообщения, договорённость о разблокировке достигнута с Генпрокуратурой. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму", – сказано в сообщении службы.

Доступ к сервису был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года. Это случилось после того, как разработчики отказались предоставить ФСБ коды для расшифровки переписки пользователей.

Однако фактически блокировка не исполнялась. Мессенджером открыто пользовались государственные структуры и чиновники. 4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал власти страны отказаться от блокировки мессенджера, уточнив, что им пользуются в России 30 миллионов человек.

Дуров заявил, что мессенджер научился обнаруживать и удалять экстремистскую пропаганду, не нарушая при этом право пользователей на тайну переписки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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