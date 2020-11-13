Во Франции почтили память жертв терактов 2015 года

Во Франции вспоминают жертв терактов 13 ноября 2015 года. Ровно пять лет назад во время скоординированных атак джихадистов погибли 130 человек, сотни получили ранения. Сегодня утром премьер-министр Франции Жан Кастекс возложил венки у мест нападений.

Первый теракт произошел вечером, рядом со стадионом "Стад де Франс". Там проходил футбольный матч между сборными командами Франции и Германии. На нём присутствовал тогдашний президент Франсуа Олланд. Около девяти часов вечера три джихадиста взорвали на себе пояса смертников. Там погибли три человека.

Другая группа исламистов примерно в это же время атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Погибли несколько десятков человек.

Больше всего жертв было в результате теракта в концертном зале "Батаклан", где выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. На концерте было около полутора тысяч человек. Террористы открыли по ним огонь. Погибли почти 90 человек.

Траурные мероприятия по жертвам нападений 2015 года проходят на фоне максимального уровня террористической угрозы после нескольких нападений исламистов в разных городах Франции.

16 октября выходец из Чечни жестоко убил учителя в пригороде Парижа. Педагог обсуждал с учениками свободу слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.



В конце октября уроженец Туниса напал с ножом на людей в Ницце. Погибли три человека. В тот же день стало известно о попытках нападений в Авиньоне и Лионе.