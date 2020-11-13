Китай поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США

Власти Китая поздравили в пятницу демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США - спустя почти неделю после того, как Байден был объявлен победителем прошедшего 3 ноября голосования.

Пекин выступил с поздравлениями существенно позже многих других стран. Некоторые страны, в том числе Россия, однако, до сих пор не поздравили Байдена.

"Мы уважаем выбор американского народа", – заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отметив, что Пекин поздравляет как Байдена, так и избранную вице-президентом Камалу Харрис. При этом представитель МИД Китая подчеркнул, что результаты выборов в США ещё должны быть подтверждены "в соответствии с законодательством и процедурой".

Ранее китайский МИД заявил лишь, что "принял к сведению" заявление Байдена о победе - пишет "Голос Америки". Президент США Дональд Трамп не признаёт своё поражение на выборах и оспаривает результаты голосования в ряде штатов в судах. Именно на это ссылаются представители России, объясняя, почему Владимир Путин пока не поздравил Байдена.

Чтобы рассчитывать на успех, Трампу необходимо добиться, чтобы суды аннулировали - полностью или частично - результаты голосования сразу в нескольких штатах, в которых побеждает Байден.