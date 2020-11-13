Китай поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США

Власти Китая поздравили в пятницу демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США - спустя почти неделю после того, как Байден был объявлен победителем прошедшего 3 ноября голосования.
Пекин выступил с поздравлениями существенно позже многих других стран. Некоторые страны, в том числе Россия, однако, до сих пор не поздравили Байдена.
"Мы уважаем выбор американского народа", – заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отметив, что Пекин поздравляет как Байдена, так и избранную вице-президентом Камалу Харрис. При этом представитель МИД Китая подчеркнул, что результаты выборов в США ещё должны быть подтверждены "в соответствии с законодательством и процедурой".
Ранее китайский МИД заявил лишь, что "принял к сведению" заявление Байдена о победе - пишет "Голос Америки". Президент США Дональд Трамп не признаёт своё поражение на выборах и оспаривает результаты голосования в ряде штатов в судах. Именно на это ссылаются представители России, объясняя, почему Владимир Путин пока не поздравил Байдена.
Чтобы рассчитывать на успех, Трампу необходимо добиться, чтобы суды аннулировали - полностью или частично - результаты голосования сразу в нескольких штатах, в которых побеждает Байден.
- Противостояние с Китаем стало одним из главных внешнеполитических сюжетов президентства Трампа. Его администрация ввела пошлины на большое количество китайских товаров (Пекин ответил тем же). В связи с подавлением протестов в Гонконге против ряда китайских официальных лиц в США были введены санкции. Сам Трамп неоднократно обвинял Китай в недостаточных мерах по предотвращению распространения коронавируса, который он называл "китайским вирусом". Госсекретарь США Майк Помпео называл компартию Китая "главной угрозой" в современном мире. Пекин резко отвечал Вашингтону.
- В ходе предвыборной кампании Трамп отзывался о Байдене как о кандидате, победа которого будет выгодна Китаю. Демократы отвергают такие оценки. Сам Байден назвал Китай главным "конкурентом" Соединённых Штатов. По отношению к России он употребил другое слово - "противник".
- Накануне администрация Трампа ввела запрет для американцев инвестировать в китайские компании, связанные с военно-промышленным комплексом страны. Под запрет попадают и телекоммуникационные компании, такие как Huawei, China Mobile и China Telecom.
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