В Минске изъяли тираж газеты "Народная воля"

ОМОН в Минске изъял тираж газеты "Народная воля" за 13 ноября. Об этом сообщили сотрудники издания. Задержаны водитель, который привез 25 тысяч экземпляров газеты в редакцию, и двое волонтёров.

По словам журналистов, милиционеры не предъявили никаких документов. Позднее в правоохранительных органах сообщили, что тираж проверят в рамках белорусского уголовного кодекса, но по какому делу — не уточнили.

В конце августа государственная типография отказалась печатать в Минске четыре газеты, включая "Народную волю", как утверждается, из-за поломки оборудования. "БелГазета" и "Свободные новости плюс" стали выпускаться в электронном формате. "Народная воля" и "Комсомольская правда в Белоруссии" печатаются в Подмосковье.

Кроме того, "Народной воле" отказано в распространении газеты через государственные каналы — киоски "Белсоюзпечати" и почту. В распространении издания помогают волонтёры. Сотрудники газеты считают, что ограничения в их работе связаны с политическими мотивами.