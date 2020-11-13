С начала в сентябре этого года боевых действий в Нагорном Карабахе территорию непризнанной республики и окружающих районов Азербайджана покинуло около 90 тысяч человек - таковы данные властей Армении. Население Карабаха, по оценкам, составляло около 150 тысяч человек.

Большая часть жителей покинула город Степанакерт ещё до подписания лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России соглашения о перемирии 9 ноября. После его подписания тысячи этнических армян начали покидать районы, которые, согласно условиям перемирия, в ближайшее время должны быть переданы под контроль Азербайджана. До 15 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 20 - Агдамский, до 1 декабря Лачинский (кроме так называемого Лачинского коридора).

Все эти территории находились под армянским контролем с начала 1990-х годов. Тогда их покинуло азербайджанское население.

В соцсетях появились видео, на которых запечатлено, как некоторые жители, перед тем как уехать, сжигают свои дома. Один такой эпизод попал в репортаж Би-би-си.

Некоторые беженцы из Нагорного Карабаха проводят в Ереване акции протеста, обвиняя правительство Армении в том, что оно согласилось на тяжёлые условия мира - сообщает "Настоящее время".

Власти Азербайджана утверждают, что не настаивают на выезде армянского населения Карабаха и окружающих районов, однако не предлагают ему какого-либо особого статуса.

Согласно договорённостям о перемирии, по периметру части территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан в ходе войны не взял под контроль, будут размещены российские миротворцы. На данный момент эти районы остаются под контролем армянских властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Мэр Степанакерта Артур Саргсян заявил, что 20-30 процентов населения города после прекращения боевых действий в него вернулось.

В пятницу российские СМИ сообщили, что российские миротворцы прибыли в Степанакерт.

Российские военные выставили блокпост на дороге из Степанакерта в Шушу (этот город под контролем Азербайджана) и ещё ряд постов по периметру линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.