Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

В УДО отказать

В УДО отказать
Embed
В УДО отказать

No media source currently available

0:00 0:02:27 0:00
Скачать медиафайл

Суд отказал в условно-досрочном освобождении Яну Сидорову, одному из участников "ростовского дела", который был осужден вместе с Владиславом Мордасовым. Их обвинили в намерении организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года. Об этом дне как о дате "революции" в России говорил лидер ныне запрещённой организации "Артподготовка" Вячеслав Мальцев. Сидоров и Мордасов обсуждали эту дату в телеграм-чате, а 5 ноября вышли на площадь с плакатами "Верните землю погорельцам" и "Правительство в отставку". Сидорову тогда было 18 лет, Мордасову 21. Правозащитные организации призывали освободить молодых людей, указывая на отсутствие состава преступления в их действиях.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG