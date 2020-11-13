В УДО отказать

Суд отказал в условно-досрочном освобождении Яну Сидорову, одному из участников "ростовского дела", который был осужден вместе с Владиславом Мордасовым. Их обвинили в намерении организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года. Об этом дне как о дате "революции" в России говорил лидер ныне запрещённой организации "Артподготовка" Вячеслав Мальцев. Сидоров и Мордасов обсуждали эту дату в телеграм-чате, а 5 ноября вышли на площадь с плакатами "Верните землю погорельцам" и "Правительство в отставку". Сидорову тогда было 18 лет, Мордасову 21. Правозащитные организации призывали освободить молодых людей, указывая на отсутствие состава преступления в их действиях.