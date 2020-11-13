Премию за свободу прессы за 2020 год вручат Светлане Прокопьевой

Вручение Международной премии за свободу прессы Комитета защиты журналистов за 2020 год состоится 19 ноября. В этом году лауреатом престижной премии стала региональный корреспондент Радио Свобода из Пскова Светлана Прокопьева.

В июле Западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Поводом стала колонка журналистки в СМИ с размышлениями о причинах теракта, устроенного 17-летним студентом, в здании ФСБ по Архангельской области. Инцидент произошёл в конце октября 2018 года. Прокопьева в своём материале провела параллели с действиями народовольцев во времена Российской империи. В начале 2019 года против журналистки было возбуждено уголовное дело.

Обвинение требовало приговорить журналистку к шести годам колонии, но суд оштрафовал её на 500 тысяч рублей. В резолютивной части решения суда говорилось о частичном признании вины Прокопьевой, хотя во время заседания журналистка виновной себя не признавала.

Вместе с российской журналисткой премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо они были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, гала-концерт в этом году проходит онлайн. Видеобиографии журналистов, истории о свободе прессы, презентации и выступления будут транслироваться в интернете и рассылаться по всему миру.