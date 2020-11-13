В соликамской колонии №9 за две недели погибли двое заключённых

В соликамской исправительной колонии №9 найден мёртвым второй за две недели осуждённый. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местное управление ФСИН.

Ведомство сообщает, что 55-летний заключённый покончил с собой. Медики его не смогли спасти. Сотрудники ФСИН заявили, что на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено.

30 октября в той же колонии в тяжёлом состоянии нашли 23-летнего заключённого. ФСИН заявила, что осуждённый пытался покончить с собой. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Погибший оставил предсмертную записку, в которой объяснил причины своего поступка. Что именно он написал в ней не сообщается.

В соликамской исправительной колонии №9 Пермского края неоднократно происходили случаи самоубийства заключённых, а также насилия над ними. В течение осени 2019 года произошло четыре инцидента, среди которых суицид.