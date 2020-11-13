В соликамской колонии №9 за две недели погибли двое заключённых

В соликамской исправительной колонии №9 найден мёртвым второй за две недели осуждённый. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местное управление ФСИН.
Ведомство сообщает, что 55-летний заключённый покончил с собой. Медики его не смогли спасти. Сотрудники ФСИН заявили, что на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено.
30 октября в той же колонии в тяжёлом состоянии нашли 23-летнего заключённого. ФСИН заявила, что осуждённый пытался покончить с собой. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Погибший оставил предсмертную записку, в которой объяснил причины своего поступка. Что именно он написал в ней не сообщается.
В соликамской исправительной колонии №9 Пермского края неоднократно происходили случаи самоубийства заключённых, а также насилия над ними. В течение осени 2019 года произошло четыре инцидента, среди которых суицид.
- 22 сентября двое осуждённых, по данным правозащитного сообщества Gulagu.net – сотрудничавших с администрацией колонии, избили и изнасиловали другого заключённого.
- 6 октября один из заключённых в знак протеста против издевательств и шантажа залез на вышку и, угрожая самоубийством, требовал встречи с прокурором.
- 15 октября заключённый Иван Жужгов покончил с собой, после издевательств и унижений со стороны сотрудников колонии и сокамерников.
- 16 октября ещё один заключённый ИК №9 попытался совершить самоубийство. Его нашли в камере штрафного изолятора в луже крови и доставили в реанимацию.
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