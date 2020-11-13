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Премьер Джонсон уволил своего старшего специального советника Каммингса

Октябрь 2019, Доминик Каммингс вышел с работы из резиденции премьера на Дайнинг-стрит, 10. Через год с небольшим он пройдёт этой же дорогой, но руки будут заняты картонной коробкой с рабочими бумагами.

Британский премьер Борис Джонсон уволил политехнолога Доминика Каммингса с поста Старшего специального советника премьер-министра.

Каммингс и его союзник Ли Кейн - горячие сторонники выхода Британии из ЕС, обвиняли Джонсона в установлении "мачистской культуры" и провоцировании нескольких "кризисных ситуаций", пишет британская газета "Гардиан". Автор публикации называет создавшееся положение в канцелярии премьер-министра "зияющей дырой".

Один из источников газеты рассказал, что причиной увольнения Каммингса стали его высказывания о Джонсоне. Среди других советников премьера, по сведениям газеты, воцарилось удовлетворение уходом Каммингса. Они посоветовали премьеру немедленно назначить кого-то из членов парламента главой своей канцелярии, чтобы тот помог ликвидировать назногласия между парламентариями. В статье, в частности, говорится, что ряд парламентариев предупредили Джонсона, что его партия может стать "неуправляемой".

Временным главой канцелярии Джонсона может быть назначен сэр Эдвард Листер, советник Бориса Джонсона по стратегическим вопросам, пишет "Гардиан".

Разноголосица в окружении премьера обострилась на фоне мрачной эпидемической обстановки - число жертв коронавируса на этой неделе превысило 50 тысяч. Одновременно, нервная атмосфера царит в Лондоне в связи приближающейся датой завершения переговоров по торговым вопросам с ЕС и фактическим выходом из ЕС.

Официальная церемония выхода Великобритании из ЕС состоялась в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. По соглашению с ЕС 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, но при этом она осталась частью единого экономического пространства вплоть до конца 2020 года. В течение 11 месяцев Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.

В середине октября премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Джонсон выразил надежду на скорое продолжение переговоров с ЕС о Брекзите.

По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия – по принципам свободной торговли.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но "не любой ценой".
  • По словам президента Франции Эммануэля Макрона, единственная сфера, где Соединённое Королевство может одержать победу без сделки, – это рыболовство. Вопросы рыбной ловли необходимо решить, если Великобритания хочет достичь торгового соглашения, подчеркнул Макрон.

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