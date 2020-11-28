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«Путин зажигается, когда говорит о железках, убивающих миллионы людей» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Путин зажигается, когда говорит о железках, убивающих миллионы людей» | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Путин зажигается, когда говорит о железках, убивающих миллионы людей» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Почему Путин не стал успешным реформатором? • Формула успеха Владимира Путина: политический и личный союз корпорации спецслужб, системных либералов и организованной преступности • Что скрепляет чиновников и силовиков из ближнего окружения Владимира Путина • Почему в России нет политика номер два • Сменится ли власть в стране в результате выборов? Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом и общественным деятелем Андреем Илларионовым.

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