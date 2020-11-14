Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Правительство России распорядилось возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Регулярные рейсы будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю. Кроме того, решено увеличить число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.

Регулярное авиасообщение России с другими странами было закрыто весной. С конца лета рейсы возобновлены или запущены в Минск, Великобританию, Египет, Турцию, Танзанию, Казахстан, Кипр, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, Сербию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и Японию.