Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В России впервые выявлено более 22 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

В России в третий раз за неделю обновился максимум числа заражений коронавирусом нового типа за сутки. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за день к 14 ноября заболели 22 702 человека.

Умерли за последние сутки 391 человек. Выздоровели 18 626 человек. По данным оперативного штаба, болеть в субботу продолжают 444 890 человек. С начала эпидемии выявлено 1 903 253 случая заражения.

Данные о смертности в стране разнятся. По информации оперативного штаба, умерли 32 834 человека. Данные Росстата по месяцам увеличивают смертность в 2-3 раза. К октябрю ведомство зафиксировало в России 128 тысяч избыточных смертей за год. Счётная палата зафиксировала рост убыли населения на 30 процентов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG