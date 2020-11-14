В России впервые выявлено более 22 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

В России в третий раз за неделю обновился максимум числа заражений коронавирусом нового типа за сутки. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за день к 14 ноября заболели 22 702 человека.

Умерли за последние сутки 391 человек. Выздоровели 18 626 человек. По данным оперативного штаба, болеть в субботу продолжают 444 890 человек. С начала эпидемии выявлено 1 903 253 случая заражения.

Данные о смертности в стране разнятся. По информации оперативного штаба, умерли 32 834 человека. Данные Росстата по месяцам увеличивают смертность в 2-3 раза. К октябрю ведомство зафиксировало в России 128 тысяч избыточных смертей за год. Счётная палата зафиксировала рост убыли населения на 30 процентов.