Арестован мэр Томска Иван Кляйн за "превышение полномочий"

В Томске суд на 2 месяца, до 13 января 2021, арестовал мэра города Ивана Кляйна, которого следствие подозревает в превышении должностных полномочий, сообщает "Сибирь.Реалии".



В связи с антиэпидемическими мерами в начале заседани присутствовали только градоначальник, его адвокаты и гособвинение. Затем в зал были допущены представители общественности - для личного поручительства за градоначальника. Они просили об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения.

На обжалование постановления об аресте у адвокатов Кляйна есть три дня.

В ожидании заседания на улице перед зданием суда также собрались люди, выступающие в поддержку арестованного мэра Томска. На некоторых из них были зеленые куртки с надписью "Я за Ивана Кляйна", аналогичные тем, что использовались во время предвыборной кампании главы города. Еще несколько человек держали в руках напечатанные стикеры "Я/Мы Иван Кляйн".



"Иван Кляйн - настоящий хозяйственник. То, что его так унизили, надели наручники - позор для власти", - цитирует жительницу Томска "Агентство новостей ТВ-2".

Мэр Томска был задержан в пятницу во время селекторного совещания с подчиненными. Сотрудники ФСБ надели на него наручники и вывели из здания администрации через центральный вход.



В Следственном комитете заявили, что Иван Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что обстоятельства задержания мэра Томска можно назвать достаточно жёсткими. По мнению Пескова, это может быть связано с тяжестью подозрений, вменяемых Кляйну. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, отметил, что был "своевременно проинформирован о задержании". В региональном отделении партии "Единая Россия", в которой состоит Иван Кляйн, уточнили, что в связи с возбуждением уголовного дела его членство будет временно приостановлено.

В сентябре на выборах в городскую думу Томска партия "Единая Россия" утратила большинство, получив 11 мандатов из 37. В прежнем созыве у партийной фракции было 30 депутатов. Впервые в состав депутатов попали представители штаба Алексея Навального.



Ранее уже были осуждены два предыдущих мэра Томска - Александр Макаров и Николай Николайчук. Макарова арестовали в октябре 2006 года, спустя 4 года ему присудили 12 лет колонии строгого режима по статьям о злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки. В июне 2016 года он досрочно вышел на свободу. Николайчука в 2015 году приговорили к 4 годам условно по статье о халатности.