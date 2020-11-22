Поверх барьеров с Иваном Толстым/ НЭП. Неснятый фильм про упущенный шанс
Новая Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым: Блок. 140. Во второй части радиопрограммы - мемуары писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава "НЭП: Неснятый фильм про упущенный шанс".
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