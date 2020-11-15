Вдова Литвиненко подала иск в ЕСПЧ против России на 3,5 млн евро

Вдова Александра Литвиненко, бывшего сотрудника российских спецслужб, умершего 14 лет назад в Лондоне, от отравления радиоактивным полонием, подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить ей 3, 5 миллиона евро компенсации.

Марина Литвиненко требует возмещения ущерба и потерянных доходов в связи со смертью её мужа. Речь идёт о так называемых штрафных убытках - компенсации в связи с особо возмутительными действиями нарушителя, а также с целью удержать его от совершения действий, аналогичных тем, которые легли в основу иска. В иске поэтому предлагается признать взаимосвязь между различными убийствами и покушениями в странах Европы в последние годы - к которым, как утверждается, как и к гибели Литвиненко, имели отношение российские спецслужбы.

Как отмечает The Guardian, сообщившая об иске Литвиненко, ЕСПЧ ранее никогда не выносил решений о взыскании штрафных убытков.

Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. В ходе расследования было установлено, что он был отравлен полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой (ныне депутат Госдумы) и предприниматель Дмитрий Ковтун, дейстовавшие, вероятно, по указанию Кремля. Как Луговой и Ковтун, так и официальная Москва отрицают причастность к гибели Литвиненко.

В интервью The Guardian Марина Литвиненко напомнила о двух недавних случаях покушений с использованием химического оружия - на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери и на Алексея Навального. Официальный Лондон считает, что за этими отравлениями также стояли российские власти.