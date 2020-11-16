На воскресных протестах в Беларуси задержали свыше 1100 человек

На протестных акциях в Беларуси в воскресенье были задержаны более 1100 человек.
Такие обновленные сведения привёл утром 16 ноября лишённый регистрации правозащитный центр "Весна". Ранее сообщалось о более чем 900 задержанных, большинство – в Минске. Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске, Гродно, Витебске.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в отделения с протестов доставили и не менее 25 сотрудников СМИ, в том числе корреспондента Белорусской службы Радио Свобода Игоря Карнея. Его задержали вместе с женой. И их нынешнее местонахождение остаётся неизвестным.
Около семи часов вечера из милиции отпустили пятерых сотрудников российских медиа. Некоторые журналисты остаются в минском СИЗО на Окрестина.
Также среди задержанных оказались замдиректора по организации противораковой борьбы Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии Павел Моисеев, руководитель оперативного отдела того же центра Андрей Палуянчик, издатель Борис Пастернак.
В Минске людей задерживали в районе станции метро "Пушкинская", на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина, на Площади перемен, передаёт независимый портал Tut.By.
"Интерфакс" пишет, что в ГУВД Мингорисполкома подтвердили использование на акциях спецсредств против протестующих.
15 ноября по всей Беларуси проходили очередные массовые выступления против режима Александра Лукашенко и в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко.
В белорусской столице сотрудники правоохранительных органов не дали провести шествие по городу, применив против манифестантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Несколько тысяч участников протеста после этого собрались на Площади перемен - так называют двор, где нередко собирались противники Лукашенко и где в ночь на 12 ноября было совершено нападение на Бондаренко. Там был создан народный мемориал в его память. Милиция позднее разогнала собравшихся, многих задержали, а народный мемориал - уничтожили.
Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, милиция разрушила мемориалы Бондаренко не только в Минске, но и в других городах, где проходили акции памяти. На улицы люди вышли, помимо вышеперечисленных городов, в Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Березе, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Пинске, Полоцке, Пружанах, Солигорске, Смолевичах.
Действия властей осудил пресс-секретарь Белорусского экзархата РПЦ Сергей Лепин. "Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок?", - написал он в Фейсбуке.
- Роман Бондаренко умер после того, как вечером 11 ноября на Площадь перемен, где он жил, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты – символ выступлений против Лукашенко. Как сообщали очевидцы, между неизвестными и Романом завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он "получил во время драки". Вечером 12 ноября Роман Бондаренко скончался. Врачи спасти его не смогли. Александр Лукашенко выразил соболезнования, однако повторил версию Следственного комитета о том, что убитый был пьян - что не подтверждается данными медиков.
- С вечера 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции против объявленной ЦИКом победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Протестующие называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко. Власти обвинения отрицают. Участников протестов жёстко задерживают.
- Как отмечают белорусские СМИ, 16 ноября ровно сто дней с начала акций против Лукашенко.
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