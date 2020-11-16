На воскресных протестах в Беларуси задержали свыше 1100 человек

На протестных акциях в Беларуси в воскресенье были задержаны более 1100 человек.

Такие обновленные сведения привёл утром 16 ноября лишённый регистрации правозащитный центр "Весна". Ранее сообщалось о более чем 900 задержанных, большинство – в Минске. Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске, Гродно, Витебске.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в отделения с протестов доставили и не менее 25 сотрудников СМИ, в том числе корреспондента Белорусской службы Радио Свобода Игоря Карнея. Его задержали вместе с женой. И их нынешнее местонахождение остаётся неизвестным.

Около семи часов вечера из милиции отпустили пятерых сотрудников российских медиа. Некоторые журналисты остаются в минском СИЗО на Окрестина.

Также среди задержанных оказались замдиректора по организации противораковой борьбы Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии Павел Моисеев, руководитель оперативного отдела того же центра Андрей Палуянчик, издатель Борис Пастернак.

В Минске людей задерживали в районе станции метро "Пушкинская", на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина, на Площади перемен, передаёт независимый портал Tut.By.

"Интерфакс" пишет, что в ГУВД Мингорисполкома подтвердили использование на акциях спецсредств против протестующих.

15 ноября по всей Беларуси проходили очередные массовые выступления против режима Александра Лукашенко и в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко.

В белорусской столице сотрудники правоохранительных органов не дали провести шествие по городу, применив против манифестантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Несколько тысяч участников протеста после этого собрались на Площади перемен - так называют двор, где нередко собирались противники Лукашенко и где в ночь на 12 ноября было совершено нападение на Бондаренко. Там был создан народный мемориал в его память. Милиция позднее разогнала собравшихся, многих задержали, а народный мемориал - уничтожили.

Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, милиция разрушила мемориалы Бондаренко не только в Минске, но и в других городах, где проходили акции памяти. На улицы люди вышли, помимо вышеперечисленных городов, в Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Березе, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Пинске, Полоцке, Пружанах, Солигорске, Смолевичах.

Действия властей осудил пресс-секретарь Белорусского экзархата РПЦ Сергей Лепин. "Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок?", - написал он в Фейсбуке.