Лицом к событию. Президент и его Золушки

Новые расследования жизни "ближнего круга" национального лидера России обсуждают Дмитрий Запольский, Андрей Захаров, Григорий Нехорошев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст - по ссылке: https://www.svoboda.org/a/30978184.html
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