Корабль Сrew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту во вторник утром пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка проводилась в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС.
Экипаж перешёл на МКС.
Астронавты США Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути — пробудут на МКС полгода.
Прибывшие на Crew Dragon астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции россиянина Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.
Запуск осуществлен в рамках контракта на коммерческие полеты NASA с компанией SpaceХ Илона Маска, разработавшей корабль и ракету-носитель.
Это первый регулярный полет для США после того, как в 2011 году была завершена программа Space Shuttle. Свой первый тестовый полёт к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon совершил 30 мая, а испытательный полёт в беспилотном режиме в марте 2019 года.
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