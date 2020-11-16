SpaceX совершила второй запуск корабля Crew Dragon к МКС

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

После запуска НАСА сообщило, что первая ступень отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon вышел на орбиту.

Предполагается, что полет к МКС займет 27 часов. Первоначально запуск планировался на субботу, но был отложен из-за сильных порывов ветра, сообщили представители НАСА.



На борту находятся четыре астронавта: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.



В августе космический аппарат Crew Dragon корпорации SpaceX завершил свой первый пилотируемый полет, благополучно приводнившись в Мексиканском заливе с двумя астронавтами.

Они отправились в космос в мае из Флориды. Это был первый запуск астронавтов НАСА с американской территории с 2011 года и первый пилотируемый полет космического корабля, созданного коммерческой компанией.