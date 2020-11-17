Безопасность в Twitter возглавил хакер из "Культа мёртвой коровы"

Службу безопасности Twitter возглавил известный в мире хакер, специалист по сетевой безопасности Пейтер Затко. Об этом сообщает Reuters.



Затко под псевдонимом Мадж (Mudge) входил в хакерское объединение L0pht, а также является одним из ключевых членов образованной в 1980-е годы хакерской группировки "Культ мертвой коровы" (Cult of the Dead Cow). В начале девяностых он одним из первых хакеров установил контакты с американским правительством и частными компаниями, выступая от лица хакерского сообщества.

Twitter дал Затко возможность предлагать изменения в структуре и методах работы социальной сети. Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Джеку Дорси.

Затко уже прокомментировал назначение, заявив, что будет отвечать за "информационную безопасность", "целостность платформы" и защиту от злоупотреблений и манипуляций. Последнее место работы Затко – платежный сервис Stripe. До этого он работал в отделе передовых технологий Google, а также занимался исследованиями в области кибербезопасности для Пентагона.



В июле сервис Twitter подвергся масштабной хакерской атаке. Были взломаны страницы нескольких американских корпораций и известных людей, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса и других. В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки – и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Мошенникам удалось получить сумму, эквивалентную 110 тысячам долларов. В августе обвинение в атаке было предъявлено трём молодым людям.