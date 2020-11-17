Pfizer рассмотрит возможность регистрации своей вакцины в России

Компания Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию созданной совместно с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России. Это планируется сделать после получения необходимых данных результатов клинических исследований, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Pfizer в России.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации вакцины от COVID-19 в России. Однако ведомство не будет выступать против. Никаких противопоказаний для регистрации вакцины Pfizer нет, сказали агентству в министерстве.

Ранее Pfizer сообщила, что во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 40 тысяч человек, вакцина показала более чем 90-процентную эффективность. Испытания ещё не завершены, однако Pfizer планирует подать документы на регистрацию препарата для экстренного использования в американский регулятор FDA. При этом у этой вакцины есть серьёзный недостаток – она требует хранения и транспортировки при температуре минус 70 градусов, что затруднительно обеспечить за пределами богатых стран с хорошей медицинской инфраструктурой.

Вчера американская компания Moderna сообщила, что по итогам третьей фазы испытаний эффективность разрабатываемой ею вакцины против коронавируса нового типа составляет более 94 процентов. При этом Moderna утверждает, что ей удалось повысить температуру хранения препарата до минус 20 градусов.

В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.

11 ноября о первых результатах третьей фазы клинических испытаний отчитались создатели российской вакцины "Спутник V ". По их утверждениям, эффективность составила 92 процента. При этом действие оценивалось после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины, эту разницу учёные никак не объяснили. Сейчас вакциной "Спутник V "прививают группы риска: медиков, врачей, учителей.