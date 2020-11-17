Собянин продлил дистанционное обучение для школьников до 6 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов ещё на две недели – до 6 декабря. Об этом сообщается на сайте главы города.

Московские школьники смогут вернуться в классы только 7 декабря. На сайте мэра отмечается, что, несмотря на общий рост заболеваемости коронавирусом в Москве, количество заразившихся школьников 6–11-х классов в последний месяц находится примерно на одном уровне – от 1,5 до 2,2 тысячи случаев в неделю. Также сообщается о том, что стабилизировалось количество заболевших москвичей из группы риска старше 65 лет – от 5 до 6 тысяч случаев в неделю.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", – сообщается на сайте Собянина.