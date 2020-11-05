В Москве продлили удалённое обучение для старшеклассников

Дистанционный режим обучения для учеников 6–11-х классов в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продлён ещё на две недели – до 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.



Как написал Собянин в своем блоге, за время, которое школьники учатся в онлайн-формате (с 19 октября), число случаев заражения COVID-19 среди старшеклассников снизилось почти вдвое. Эта мера, а также соблюдение масочного режима и перевод на удалёнку части офисных сотрудников позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в городе, подчеркнул мэр.



Однако в начале ноября "ситуация снова стала обостряться". "Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", – отметил Собянин. В связи с этим, считает он, учащимся 6–11-х классов возвращаться в школы пока рано.

Учеников 6–11-х классов перевели на дистанционное обучение с 19 октября. Ранее они уходили на двухнедельные осенние каникулы. В связи с переводом на удаленное обучение школьникам заблокировали транспортные карты.

С середины сентября в России растёт число заражений коронавирусной инфекцией. 4 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о почти 20 тысячах случаев заражения за сутки. Это максимум с начала пандемии. За последние сутки выявлены 19 404 новых случая COVID-19, 5255 из них – в Москве.