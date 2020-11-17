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Искусственный аборт: право на выбор или индульгенция на убийство? Можно ли в принципе убить того, кто еще не родился? Почему женщины борются за репродуктивные права и что происходит, когда аборты запрещают.



Об этом говорим сегодня с доктором медицинских наук Любовью Ерофеевой, адвокатом Мари Давтян, демографом Викторией Сакевич, муниципальным депутатом Александрой Андреевой, юристом Константином Свитневым, активисткой ирландского женского движения “Роза” Ритой Харольд и феминисткой Миро Пуазон



