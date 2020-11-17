Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Человек имеет право
Подписаться
Человек имеет право

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Искуственный аборт: право на выбор или индульгенция на убийство?

Искуственный аборт: право на выбор или индульгенция на убийство?
Embed
Искуственный аборт: право на выбор или индульгенция на убийство?

No media source currently available

0:00 0:32:38 0:00
Скачать медиафайл

Искусственный аборт: право на выбор или индульгенция на убийство? Можно ли в принципе убить того, кто еще не родился? Почему женщины борются за репродуктивные права и что происходит, когда аборты запрещают.

Искусственный аборт: право на выбор или индульгенция на убийство? Можно ли в принципе убить того, кто еще не родился? Почему женщины борются за репродуктивные права и что происходит, когда аборты запрещают.

Об этом говорим сегодня с доктором медицинских наук Любовью Ерофеевой, адвокатом Мари Давтян, демографом Викторией Сакевич, муниципальным депутатом Александрой Андреевой, юристом Константином Свитневым, активисткой ирландского женского движения “Роза” Ритой Харольд и феминисткой Миро Пуазон

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG