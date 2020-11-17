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Байден: отказ Трампа признать поражение мешает борьбе с COVID-19

Джо Байден и Дональд Трамп

Избранный президент Джо Байден США заявил, что отсутствие координации между уходящей администрацией Трампа и командой нового президента может увеличить количество жертв пандемии.

Байден назвал отказ Трампа признать проигрыш на выборах, несмотря на призывы со стороны демократов и республиканцев, "полностью безответственным".

Главный специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в интервью Би-би-си подтвердил, что отсутствие сотрудничества между прежней администрацией и командой избранного президента наносит ущерб борьбе с коронавирусом.

В США к настоящему времени было выявлено более 11 миллионов инфицированных. Число жертв эпидемии в США приближается к четверти миллиона – 247 356 (по состоянию на 17 ноября, 18 часов московского времени). Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

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