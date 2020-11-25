Гарри Каспаров и Ферзевый гамбит

Сериал надо было снимать про поединок "Карпов – Каспаров". Это был бы мировой хит. Но пока что сняли про гениальную американку, прототипом которой был Бобби Фишер. Ну зато Гарри Каспаров стал консультантом этого кино, которое называется "Ферзевый гамбит". Семь серий на Netflix, не оторваться. Конечно, интересно было поговорить. Почему Советский Союз в американском сериале показан с такой теплотой? Внешне мрачный, но "добрый внутри". Почему именно советские гроссмейстеры были грозой всего шахматного мира? Какова роль транквилизаторов в реальной шахматной жизни (одна из линий сериала)? И как сегодняшний Гарри Каспаров относится к своему старинному сопернику Анатолию Карпову? Их бесконечный поединок – это был чистый спорт или во многом политика? В программе "Лицом к событию" участвуют: кинокритик Юрий Богомолов, репортер штаба Навального Дмитрий Низовцев и, конечно, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Ведущая Елена Рыковцева. Начало в 19.05

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