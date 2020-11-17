Правительство: ФСИН не хватает 24 тыс сотрудников, идёт отток кадров

Некомплект штатной численности уголовно-исполнительной системы России к середине 2020-го года составил свыше 24 тысяч человек или 10,7%, следует из пояснительной записки к законопроекту об увеличении предельного возраста службы офицерского состава ФСИН.

Во вторник законопроект был внесён в Госдуму правительством России. С его помощью власти хотят остановить "отток ценных кадров" и устранить их дефицит. Для достижения целей предлагается повысить предельный возраст нахождения на службе с 60 до 65 лет для заместителей главы ФСИН, начальников центрального и региональных управлений ведомства, генерал-лейтенантов и генерал-майоров внутренней службы, а также сотрудников, имеющих учёную степень.

Вместе с тем во вторник агентство "Интерфакс" распространило информацию о том, что в Санкт-Петербурге офицер городского управления ФСИН устроил дебош в отделении полиции, куда он был доставлен в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что пьяные сотрудники ФСИН из числа руководящего состава кузбасской исправительной колонии №37 устроили драку в пивном магазине. По первому факту в ведомстве проводится проверка, по второму пресс-служба обещала дать комментарий в ближайшие дни.