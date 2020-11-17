Путин: вопрос о статусе Карабаха - дело "будущих руководителей"

Президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определён в будущем, а пока сохраняется статус-кво. Агентство ТАСС опубликовало отчёт о встрече журналистов с президентом в Ново-Огарёве во вторник. Обсуждалось положение вокруг Нагорного Карабаха и вопрос о его будущем статусе.



"Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день. Что будет дальше - это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - заявил глава российского государства, отвечая во вторник на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.

Если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Нагорного Карабаха, считает российский президент.

Соглашение по Нагорному Карабаху дает возможность "нормализации ситуации в перспективе", отметил президент. По его оценке, главным, что произошло в результате заключения соглашения по Нагорному Карабаху - это прекращение кровопролития. Путин напомнил официальные данные: "в ходе боев в Карабахе, по официальным данным, погибли более 4 тысяч человек" и добавил: "На самом деле, я думаю, больше".



ТАСС обращает внимание на признание президента, что он не понял причин, по которым премьер-министр Армении Никол Пашинян отказывался от условия о возвращении мирных беженцев в город Шуша. По словам Путина, армянский премьер сказал ему, что видит в этом условии угрозу интересам Армении и Карабаха.

"Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев", - отметил Путин.