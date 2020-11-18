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В Госдуме предлагают признать митингом очередь на пикет

Пикет против дистанционного обучения

Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин внёс в Государственную думу два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов и пикетирования. В частности, предлагается запретить митинги у зданий экстренных служб (например, МВД или ФСБ)и признать публичным мероприятием очередь на пикет. Соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

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Согласно законопроекту, публичным мероприятием предлагается признавать не только одиночные пикеты, но и "поочередное участие нескольких лиц в таких пикетах", то есть очереди из участников пикетирования, а также "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на выражение и формирования мнений по политическим, экономическим и социальным вопросам.

Документ также ужесточает требования к журналистам, освещающим митинги. Им запрещается использовать плакаты и транспаранты, раздавать листовки, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей и использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".

Второй законопроект запрещает организаторам митингов принимать финансирование от иностранных государств, организаций и граждан, НКО, признанных иностранными агентами, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за год до этого. После проведения акции организаторы должны будут представить властям отчёт о расходовании денег.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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