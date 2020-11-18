В Госдуме предлагают признать митингом очередь на пикет

Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин внёс в Государственную думу два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов и пикетирования. В частности, предлагается запретить митинги у зданий экстренных служб (например, МВД или ФСБ)и признать публичным мероприятием очередь на пикет. Соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, публичным мероприятием предлагается признавать не только одиночные пикеты, но и "поочередное участие нескольких лиц в таких пикетах", то есть очереди из участников пикетирования, а также "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на выражение и формирования мнений по политическим, экономическим и социальным вопросам.

Документ также ужесточает требования к журналистам, освещающим митинги. Им запрещается использовать плакаты и транспаранты, раздавать листовки, выкрикивать лозунги, организовывать сбор подписей и использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".

Второй законопроект запрещает организаторам митингов принимать финансирование от иностранных государств, организаций и граждан, НКО, признанных иностранными агентами, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за год до этого. После проведения акции организаторы должны будут представить властям отчёт о расходовании денег.