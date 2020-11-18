Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, который ранее сообщил о своём заражении коронавирусной инфекцией, не стал лечиться в регионе и уехал в частную клинику в Москву, чтобы, как он написал в соцсетях, не занимать койку в инфекционных больницах области.

"Свободных мест немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь", — отметил он.

Сипягин сообщил о получении положительного теста на коронавирус 13 ноября. После заражения инфекцией, по его словам, он несколько дней лечился амбулаторно в поликлинике во Владимире, но у него начались осложнения, и лечащий врач настоял на госпитализации. Владимирский губернатор решил сразу отправиться в стационар в Москву. Лечение там, подчеркнул Сипягин, он проходит за свой счёт.

17 ноября, издание "Подъём" со ссылкой на информированный источник сообщало, что Сипягин якобы боится лечиться в своём регионе и отправился в Москву. По информации собеседника издания, губернатор находится в столичной клинике "Медси" как частное лицо. Представители Сипягина официально отрицали то, что глава региона госпитализирован в московскую клинику. Его пресс-секретарь накануне утверждала, что он находится во Владимире и лечится в поликлинике по месту жительства.

В России COVID-19 заразились не менее 20 глав регионов, среди них — губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Хакасии Валентин Коновалов, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и другие. У главы Тувы Шолбана Кара-оола инфекция подтверждалась дважды. Бывший президент Чувашии Михаил Игнатьев умер от последствий заболевания.