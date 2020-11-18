СФ разрешил Путину отправить военных в Карабах. Они уже неделю там

Совет Федерации в среду дал согласие президенту России Владимиру Путину на размещение в зоне нагорно-карабахского конфликта миротворческого военного контингента с необходимым вооружением и спецтехникой.

По конституции, Совет Федерации должен рассматривать вопросы об использовании российских войск за рубежом - по запросу президента. При этом российские военные уже находятся в Нагорном Карабахе - они были введены туда после того, как в ночь на 10 ноября Путин и лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий.

Сразу после подписания этого заявления пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с утверждением, что отдельного согласия Совета Федерации на ввод миротворцев в Нагорный Карабах не нужно, поскольку, по его словам, "30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права". Ссылка на решение верхней палаты парламента от 30 сентября 2015 года есть и в указе Путина о размещении миротворцев в Карабахе.

В 2015 году решение было принято в день начала российской военной операции в Сирии. При этом в нём действительно не указана конкретная страна, куда будут введены российские войска - в отличие от предыдущего подобного решения от 1 марта 2014 года, где говорилось об Украине.

Объясняя, почему разрешение Совета Федерации на размещение миротворцев в Карабахе всё же понадобилось, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что речь идёт о длительной операции (миротворцы введены как минимум на 5 лет). То же, что миротворцы были введены в Нагорный Карабах, не дожидаясь решения Совета Федерации, Клишас объяснил тем, что президент имеет право отправлять войска за границу "для решения оперативных вопросов" по своему усмотрению. По словам Клишаса, такая необходимость возникла, поскольку 9 ноября азербайджанские военные сбили российский военный вертолёт и погибли двое российских офицеров.

При этом вертолёт был сбит далеко от зоны конфликта, и ранее российские представители никак не связывали его гибель с договорённостями о Карабахе.

Согласно договорённостям, российский миротворческий контингент насчитывает около 2 тысяч человек, он размещён по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в так называемом Лачинском коридоре, связывающем его с Арменией.