США сократят контингенты в Ираке и Афганистане до 2500 военных

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер заявил о существенном сокращении американских военных контингентов в Ираке и в Афганистане. К 15 января эти страны должны покинуть около 2,5 тысяч военнослужащих - 2 тысячи будут выведены из Афганистана и 500 - из Ирака. После этого численность американских военных как в той, так и в другой стране не будет превышать 2,5 тысячи - сообщает "Голос Америки".

Миллер был назначен и.о. главы Пентагона после того, как президент Дональд Трамп уволил министра Марка Эспера вскоре после выборов президента 3 ноября, на которых, по предварительным данным, Трамп проиграл демократу Джо Байдену.

Вывод войск должен завершиться до инаугурации нового президента, которая пройдёт 20 января.

Трамп неоднократно выступал за сокращение американского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Афганистане. Он, в частности, распорядился ранее вывести большую часть американских военных с севера Сирии. Речь шла и о полном выводе войск из этой страны, однако несколько сот американских военных там всё же остались.

В Афганистан американские военные были введены в 2001 году, в ходе операции против террористов из "Аль-Каиды" и поддерживающих их талибов. Сейчас США ведут переговоры с талибами, результатом которых мог бы стать полный вывод американских войск при условии мирного урегулирования в Афганистане. Планы существенно сократить американский контингент до заключения соглашения, однако, вызвали критику как демократов, так и части союзников Трампа - республиканцев. "Нет ни одного американца, который не желает, чтобы война в Афганистане против террористов и их пособников была бы окончательно выиграна. Но… быстрый вывод американских войск из Афганистана сейчас нанесет вред нашим союзникам и порадует людей, которые желают нам зла" - сказал лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

При этом к полному выводу войск США из Афганистана призвал ряд чиновников, в том числе старший советник Миллера, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, а также Энтони Тата, который со вторника исполняет обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам.