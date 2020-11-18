Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин задержан по подозрению в коррупции. Его подозревают в незаконном выделении земель на прошлой работе — в министерстве обороны. Там он пять лет занимал должность главы департамента имущественных отношений, заняв её вместо осуждённой на пять лет за многомиллиардные хищения Евгении Васильевой.

О задержании Куракина сообщают газета "Коммерсантъ" и издание Mash без указания источников. Чиновник был назначен на пост вице-премьера Московской области три года назад.

Накануне "Коммерсантъ" сообщал об обысках дома и на работе у Куракина. Как пишет газета, следствие считает, что он мог быть причастен к махинациям с принадлежащим министерству обороны лесом и землями на 2 миллиарда рублей.

Обыски и задержания проводятся в рамках двух уголовных дел. Одно из них — выделение за взятки земель, принадлежащих министерству обороны, коммерческим структурам. Другое — о незаконной вырубке деревьев на территории воинских частей и продаже древесины бизнесу. Кроме Куракина задержаны ещё два человека, их имена пока не раскрываются.