Венгрия наложила вето на бюджет ЕС из-за разногласий о миграции

Венгрия наложила вето на проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса из-за разногласий с руководством ЕС по вопросу о миграции. Об этом заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Решение о вето было принято в понедельник - кроме Венгрии, к нему присоединилась Польша. Обе эти страны, где у власти находятся правоконсервативные и популистские силы, другие страны ЕС и Еврокомиссия неоднократно критиковали, обвиняя в нарушении демократических норм и прав человека.

По словам Орбана, нынешний проект бюджета разрешает привязывать выделение средств ЕС тем или иным странам к их позиции относительно приёма мигрантов, причём страны, которые отказались бы участвовать в перераспределении беженцев, могут быть подвергнуты бюджетным санкциям.

При этом, как отмечают агентства, в проекте бюджета и создания фонда восстановления прямо о миграции ничего не говорится. Вместо этого, речь идёт о необходимости соблюдения странами верховенства закона - а именно в нарушении этого принципа партнёры по ЕС обвиняют Польшу и Венгрию.

Кроме того, обе страны обвиняют в нарушениях прав меньшинств, в частности ЛГБТ-сообщества. В среду Human Rights Watch резко раскритиковала предложение венгерских властей запретить усыновление детей всем, кроме супружеских пар (брак в венгерской конституции определён как союз мужчины и женщины).

Для принятия бюджета общим объёмом в 1,1 триллион евро и создания фонда размером в 750 миллиардов необходимо согласие всех 27 стран ЕС. Принципиальное согласие с проектом бюджета все страны дали ещё летом, однако окончательного одобрения от Варшавы и Будапешта не последовало.