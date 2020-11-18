Студенты МГУ потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения

Студенты, обучающиеся в Московском государственном университете на платной основе, решили подать в суд коллективный иск с требованием пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование. Первыми об этом сообщили Telegram-канал "Первый университетский", а также "Коммерсантъ".



Решение обратиться в суд было принято после онлайн-конференции студентов МГУ и членов адвокатской палаты города Москвы 19 октября.

По договору обучение должно осуществляться в очной форме, из-за перехода же на дистанционный формат качество учебного процесса "снизилось в разы", говорится в исковом заявлении. Преподаватели, как и студенты, оказались не готовы к онлайн-обучению. В результате дистанционные занятия превращаются в систему самообразования, отмечают истцы. Они просят суд обязать МГУ частично вернуть выплаченные ими средства за весенний и осенний семестры.

Один из инициаторов иска, студент третьего курса философского факультета МГУ Семен Беляев, рассказал "Коммерсанту", что всего в качестве истцов заявлен 21 студент . Остальные, по его словам, боятся заниматься судебным разбирательством против главного вуза страны, опасаясь отчисления. Истцы рассчитывают на скидку минимум в 50 процентов, хотя, "по ощущениям, продуктивность обучения упала на 70–80% точно", сказал студент МГУ.



Как отмечают эксперты, речь идет о первом в России иске из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат. Его планируют подать до конца недели. В МГУ и в Министерстве науки и образования ситуацию не комментируют.