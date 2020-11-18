Студенты МГУ потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения

Студенты, обучающиеся в Московском государственном университете на платной основе, решили подать в суд коллективный иск с требованием пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование. Первыми об этом сообщили Telegram-канал "Первый университетский", а также "Коммерсантъ".
Решение обратиться в суд было принято после онлайн-конференции студентов МГУ и членов адвокатской палаты города Москвы 19 октября.
По договору обучение должно осуществляться в очной форме, из-за перехода же на дистанционный формат качество учебного процесса "снизилось в разы", говорится в исковом заявлении. Преподаватели, как и студенты, оказались не готовы к онлайн-обучению. В результате дистанционные занятия превращаются в систему самообразования, отмечают истцы. Они просят суд обязать МГУ частично вернуть выплаченные ими средства за весенний и осенний семестры.
Один из инициаторов иска, студент третьего курса философского факультета МГУ Семен Беляев, рассказал "Коммерсанту", что всего в качестве истцов заявлен 21 студент . Остальные, по его словам, боятся заниматься судебным разбирательством против главного вуза страны, опасаясь отчисления. Истцы рассчитывают на скидку минимум в 50 процентов, хотя, "по ощущениям, продуктивность обучения упала на 70–80% точно", сказал студент МГУ.
Как отмечают эксперты, речь идет о первом в России иске из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат. Его планируют подать до конца недели. В МГУ и в Министерстве науки и образования ситуацию не комментируют.
- Как следует из данных приемной комиссии МГУ на 2019 год, стоимость обучения в вузе варьируется от 240 тысяч до 570 тысяч рублей в год. Всего в МГУ, по данным сайта университета, обучаются более 38 тысяч человек. По словам ректора вуза Виктора Садовничего, 20 процентов из них учатся платно.
- Московский государственный университет перешёл на дистанционное обучение после приказа Министерства науки и образования о переводе подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на "удалёнку" с 13 ноября по 6 февраля для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.
- С критикой качества дистанционного обучения ранее неоднократно выступали родители школьников, многие из которых были переведены на дистанционное обучение в связи с эпидемией.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.