Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России с просьбой об отставке. Свое решение Волков объяснил тем, что "нужно давать дорогу молодым".

В обращении, опубликованном на сайте правительства региона, Волков написал, что "работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. Но время идет. Нужно давать дорогу молодым". Он поблагодарил всех товарищей и коллег по работе "за возможность долгие годы служить республике".

Владимиру Волкову 66 лет. Он занимает пост главы Мордовии с мая 2012 года. До этого с 1995 года он возглавлял правительство республики.