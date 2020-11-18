Организаторы фестиваля "Бок о бок" сообщили об угрозах партнерам

Партнерам ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" поступают угрозы. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-секретаря проекта Алину Пчелинцеву.



По словам организатора, с партнерами связались неизвестные. Они сказали, что если эти организации продолжат поддерживать "Бок о бок", в частности публиковать информацию о фестивале в своих соцсетях, то к ним "придут в гости Роспотребнадзор с полицией", чтобы их закрыть.

"К сожалению, мы не можем называть партнеров в целях их же безопасности. Таких угроз для бизнеса достаточно, тем более в связи с тем, как закрыли кафе Zoom. Никто рисковать не хочет. Сейчас мы обсуждаем с партнерами, что можно сделать, но все-таки они далеки от политики", - объяснила Пчелинцева.

В социальных сетях кинофестиваля и его партнеров были удалены посты о событии.