Организаторы фестиваля "Бок о бок" сообщили об угрозах партнерам

Партнерам ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" поступают угрозы. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-секретаря проекта Алину Пчелинцеву.
По словам организатора, с партнерами связались неизвестные. Они сказали, что если эти организации продолжат поддерживать "Бок о бок", в частности публиковать информацию о фестивале в своих соцсетях, то к ним "придут в гости Роспотребнадзор с полицией", чтобы их закрыть.
"К сожалению, мы не можем называть партнеров в целях их же безопасности. Таких угроз для бизнеса достаточно, тем более в связи с тем, как закрыли кафе Zoom. Никто рисковать не хочет. Сейчас мы обсуждаем с партнерами, что можно сделать, но все-таки они далеки от политики", - объяснила Пчелинцева.
В социальных сетях кинофестиваля и его партнеров были удалены посты о событии.
- Фестиваль "Бок о бок" в Петербурге должны были открыть 12 ноября, но мероприятие сорвали полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Организаторы мероприятия сообщили, что сотрудники полиции не предъявляли конкретных требований, но требовали, чтобы все посетители ушли с мероприятия.
- Роспотребнадзор 16 ноября закрыл Zoom cafe на Гороховой улице в Петербурге из-за несоблюдения дистанции и других ковид-ограничений. В заведение с проверкой приходили сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицейскими. Заявление в полицию с требованием проверить кафе из-за возможного проведения ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" написал Тимур Булатов, который позиционирует себя специалистом по защите традиционных семейных ценностей.
- Фестиваль "Бок о бок" состоялся в онлайн-формате. Организаторы не захотели подвергать угрозе закрытия другие площадки.
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