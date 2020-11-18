Авиарегулятор США разрешил вновь эксплуатировать Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США разрешило возобновить полёты лайнеров Boeing 737 MAX.

Глава управления Стивен Диксон в разговоре с агентством Reuters заявил, что полностью уверен в безопасности самолётов. При этом, по словам Диксона, производителю и в дальнейшем следует совершенствовать системы безопасности.

Boeing 737 MAX эксплуатируют 59 авиакомпаний. Прежде чем самолёты смогут перевозить пассажиров, перевозчикам необходимо внести необходимые изменения, указанные Федеральным авиационным управлениям. Пилоты должны пройти дополнительное обучение. Ожидается, что этот процесс займёт от нескольких недель до нескольких месяцев.

Всего на балансе авиакомпаний находятся 387 бортов Boeing 737 MAX.

Пока что только компания American Airlines добавила в расписание с конца декабря полёты лайнеров между Майами и Нью-Йорком. Американский авиаперевозчик Southwest, у которой есть 34 самолета – больше, чем у любой другой авиакомпании, – не будет обслуживать пассажиров на Boeing 737 MAX до весны 2021 года.

Мораторий на полёты самолётов модели 737 МАХ был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Жертвами стали 346 человек. Причиной крушений, согласно расследованиям, стали ошибки в программном обеспечении.

В мае компания Boeing возобновила производство на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В конце июня Федеральное управление гражданской авиации США разрешило сертификационные лётные испытания.

В сентябре специальная комиссия Конгресса США по результатам своего расследования заявила, что причинами авиакатастроф стали ошибки компании-производителя и Федерального авиационного управления.