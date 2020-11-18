Путин разрулил кровавый конфликт?

Владимиру Путину поют осанну на федеральных российских каналах как спасителю. Путин остановил войну. Путин принес мир в Карабах. О реальной роли Кремля в азербайджано-армянском противостоянии - журналисты Максим Шевченко и Аркадий Дубнов и военный эксперт, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Начало прямого эфира в 19.05