Владимиру Путину поют осанну на федеральных российских каналах как спасителю. Путин остановил войну. Путин принес мир в Карабах. О реальной роли Кремля в азербайджано-армянском противостоянии - журналисты Максим Шевченко и Аркадий Дубнов и военный эксперт, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Начало прямого эфира в 19.05
Путин разрулил кровавый конфликт?
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