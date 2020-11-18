Историку Юрию Дмитриеву могут добавить ещё десять лет колонии  

Карельскому историку Юрию Дмитриеву, приговорённому к 13 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над приёмной дочерью, могут добавить ещё десять лет колонии.
Это следует из выступления детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, который в среду собрал специальную пресс-конференцию. Сараев заявил, что в компьютере Дмитриева "рядом с фотографиями дочери" якобы были обнаружены чужие порнофильмы, а некие свидетели видели, как историк их смотрел, и уже дали против него показания.
Сараев утверждает, что именно найденные порнофильмы в домашнем компьютере Дмитриева стали поводом для возврата в суд дела об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, по которому ранее историк был оправдан. Детский омбудсмен Карелии объявил, что теперь суд может рассматривать эти фильмы как мотив совершения преступления: раньше, по словам Сараева, мотив был непонятен.
Дело против Дмитриева об изготовлении детской порнографии будет рассматриваться уже в третий раз, как и ещё два дела, обвинения по которым с Дмитриева были сняты - о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и хранении оружия. Первое заседание назначено на 24 ноября. Слушания пройдут в Петрозаводском городском суде.
В среду стало известно, что Петрозаводский суд дважды отказался принять кассационную жалобу Дмитриева на приговор о сексуальном насилии над дочерью. По словам адвоката Виктора Ануфриева, суд аргументирует отказы тем, что в заявлениях не приведены обоснования для обжалования. Жалобы не принимают, чтобы "не тормозить" пересмотр других дел в отношении Дмитриева, полагает защитник.
- Преследования главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" историка Юрия Дмитриева начались в 2016 году. Тогда против него возбудили уголовное дело об изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Дмитриев вину отрицал, утверждая, что делал снимки обнажённой девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для контролирующих органов опеки. В защиту историка выступали сотни российских и иностранных правозащитников, деятелей культуры и учёных. Суд Дмитриева оправдал, однако в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.
- 22 июля суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса.
- В сентябре Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия и направил их на новое рассмотрение в новом составе суда.
- В 1990-х годах экспедиция в Карелии под руководством Юрия Дмитриева обнаружила массовые захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох. Были составлены списки погибших, которые насчитывали более 6 тысяч имён. Дмитриев – автор двух книг: "Место расстрела – Сандармох" и "Место памяти Сандармох". Последнюю книгу он написал в изоляторе. Правозащитники считают, что уголовное преследование историка является местью за его деятельность.
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