Историку Юрию Дмитриеву могут добавить ещё десять лет колонии  

Карельскому историку Юрию Дмитриеву, приговорённому к 13 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над приёмной дочерью, могут добавить ещё десять лет колонии.

Это следует из выступления детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, который в среду собрал специальную пресс-конференцию. Сараев заявил, что в компьютере Дмитриева "рядом с фотографиями дочери" якобы были обнаружены чужие порнофильмы, а некие свидетели видели, как историк их смотрел, и уже дали против него показания.

Сараев утверждает, что именно найденные порнофильмы в домашнем компьютере Дмитриева стали поводом для возврата в суд дела об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, по которому ранее историк был оправдан. Детский омбудсмен Карелии объявил, что теперь суд может рассматривать эти фильмы как мотив совершения преступления: раньше, по словам Сараева, мотив был непонятен.

Дело против Дмитриева об изготовлении детской порнографии будет рассматриваться уже в третий раз, как и ещё два дела, обвинения по которым с Дмитриева были сняты - о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и хранении оружия. Первое заседание назначено на 24 ноября. Слушания пройдут в Петрозаводском городском суде.

В среду стало известно, что Петрозаводский суд дважды отказался принять кассационную жалобу Дмитриева на приговор о сексуальном насилии над дочерью. По словам адвоката Виктора Ануфриева, суд аргументирует отказы тем, что в заявлениях не приведены обоснования для обжалования. Жалобы не принимают, чтобы "не тормозить" пересмотр других дел в отношении Дмитриева, полагает защитник.