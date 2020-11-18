Бывший спецназовец США признался в сговоре с российской разведкой

Бывший спецназовец армии США Питер Деббинс признался в сговоре с российской разведкой. Об этом сообщает американский Минюст.

По данным следователей, бывший "зелёный берет" сотрудничал с российской разведкой с конца 1995 по начало 2011 года. Он передавал конфиденциальные данные о нацбезопасности Соединённых Штатов, полученные во время службы, включая информацию об американских войсках соцзащиты и спецназе.

Обвинение утверждает, что Деббинса завербовали ещё в возрасте 19 лет. Он был студентом Университета Миннесоты и проходил стажировку в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, дочерью полковника российских военно-воздушных сил.

В 2008 году Деббинс закончил службу и передал россиянам имена своих сослуживцев, потенциально интересных для вербовки, говорится в сообщении Минюста.

Деббинсу грозит пожизненное заключение. Суд огласит приговор в начале 2021 года.