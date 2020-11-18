В Дании на фермах убили норок с мутировавшим коронавирусом

В Дании убили всех норок на фермах, где у животных был обнаружен мутировавший коронавирус. Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства.
Норок уничтожили на 284 фермах. Точное число убитых животных не указывается. Еще на 25 фермах звери находятся под подозрением. Всего в стране работают более тысячи хозяйств, где выращивают 17 миллионов норок.
Ранее датское правительство и оппозиция в парламенте договорились о юридической основе истребления норок. Согласно достигнутому соглашению, всех норок, включая тех, на которых ещё не распространяются ограничения по Закону о животноводстве, уничтожат. Кроме того, до 31 декабря 2021 года держать этих животных будет запрещено.
Из-за ситуации с норками министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен подал в отставку. По словам Йенсена, он сделал ошибку, когда призывал к ликвидации животных, не заручившись поддержкой парламента.
- 4 ноября власти Дании объявили, что уничтожат всех норок на зверофермах в стране, после того как у некоторых из них обнаружили особо устойчивую мутацию коронавируса. Это решение, по словам премьера Метте Фредериксен, вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям. Вспышки коронавируса среди норок наблюдаются в Дании с июня.
- Позже датское правительство признало, что не имело законных оснований требовать от владельцев ферм уничтожения всех разводимых ими норок, и начало переговоры о принятии соответствующего закона парламентом.
- Владельцы норок получат компенсацию в размере стоимости животного и операционных убытков.
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