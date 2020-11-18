В Дании на фермах убили норок с мутировавшим коронавирусом

В Дании убили всех норок на фермах, где у животных был обнаружен мутировавший коронавирус. Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства.

Норок уничтожили на 284 фермах. Точное число убитых животных не указывается. Еще на 25 фермах звери находятся под подозрением. Всего в стране работают более тысячи хозяйств, где выращивают 17 миллионов норок.

Ранее датское правительство и оппозиция в парламенте договорились о юридической основе истребления норок. Согласно достигнутому соглашению, всех норок, включая тех, на которых ещё не распространяются ограничения по Закону о животноводстве, уничтожат. Кроме того, до 31 декабря 2021 года держать этих животных будет запрещено.

Из-за ситуации с норками министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен подал в отставку. По словам Йенсена, он сделал ошибку, когда призывал к ликвидации животных, не заручившись поддержкой парламента.