Роскомнадзор требует от Google вернуть ведущего Соловьёва в тренды ютьюба

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с ютьюб-канала телеведущего Владимира Соловьёва "Соловьёв LIVE".

В письме, которое ведомство направило руководству компании, говорится, что "с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел "В тренде", хотя ранее это происходило регулярно". В Роскомнадзоре расценили это "как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора" и "воспрепятствовать росту его аудитории".

Отдельно ведомство указало, что видеохостинг YouTube "обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что к Владимиру Соловьёву подан иск о защите чести и достоинства со стороны депутата Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова. Поводом для подачи иска стал августовский эфир Соловьёва на радиостанции "Вести FM", в котором ведущий утверждал, что Тарасова лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Соловьёв сделал это заявление незадолго до выборов в Мосгордуму, в которых участвовал истец.

По словам депутата, после эфира он обратился к телеведущему через твиттер, предоставив ему "бумагу из суда", из которой ясно, что права отбирали у совершенно другого человека. Тарасов предложил Соловьёву опровергнуть сказанное в эфире, однако тот до сих пор этого не сделал.

Теперь депутат требует официального опровержения лжи о нём через суд и сумму в миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Предварительное заседание по этому делу должно состояться 7 декабря в Савёловском суде Москвы.